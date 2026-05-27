Звезда "Тоттенхэма" пропустит чемпионат мира-2026

Полузащитник "Тоттенхэма" и сборной Ганы Мохаммед Кудус не сыграет на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, информацию о пропуске турнира официально подтвердили в национальной команде Ганы.

Футболист продолжает восстановление после травмы, которая беспокоила его на протяжении первой половины 2026 года. В апреле казалось, что Кудус сумел решить проблемы со здоровьем, однако позже произошел рецидив.

Последний матч полузащитник провел 4 января в английской Премьер-лиге против "Сандерленда". Та встреча завершилась со счетом 1:1.

На чемпионате мира сборная Ганы сыграет в одной группе с Англией, Хорватией и Панамой. Первый матч команда проведет 18 июня против панамцев.