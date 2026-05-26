26 Мая 2026
RU

Спаллетти хочет забрать Салаха и Робертсона в "Ювентус"

Мировой футбол
Новости
26 Мая 2026 22:58
26
Спаллетти хочет забрать Салаха и Робертсона в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти заинтересован в подписании бывшего нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Repubblica, итальянский специалист хочет вновь поработать с египетским форвардом, с которым ранее пересекался в "Роме".

По информации источника, помимо Салаха, "Ювентус" также рассматривает возможность подписания защитника Эндрю Робертсона, покинувшего "Ливерпуль". Кроме того, туринцы проявляют интерес к голкиперу мерсисайдцев Алисону Бекеру.

Отмечается, что Спаллетти может попытаться убедить Салаха перейти в "Ювентус" через Алисона, с которым египтянин долгое время выступал в одном клубе.

Напомним, Мохамед Салах играл за "Рому" с 2015 по 2017 год. В этот период римскую команду тренировал Лучано Спаллетти.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Барселона" готова отдать 20 млн евро за "нового Неймара"
23:14
Мировой футбол

"Барселона" готова отдать 20 млн евро за "нового Неймара"

Каталонский клуб следит за 16-летним талантом из Бразилии
Артета лично заинтересован в трансфере звезды "Астон Виллы"
22:17
Мировой футбол

Артета лично заинтересован в трансфере звезды "Астон Виллы"

Лондонский клуб готов заплатить за хавбека почти 100 миллионов евро
Канселу готов пойти на снижение зарплаты ради "Барселоны"
21:59
Мировой футбол

Канселу готов пойти на снижение зарплаты ради "Барселоны"

Португальский защитник хочет остаться в каталонском клубе минимум на два сезона

Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира до 25 лет
21:35
Мировой футбол

Холанд стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира до 25 лет

Звезда "Манчестер Сити" возглавил рейтинг Forbes, Винисиус вошел в топ-4

Мареска подписал контракт с "Манчестер Сити" до 2029 года - инсайдер
21:07
Мировой футбол

Мареска подписал контракт с "Манчестер Сити" до 2029 года - инсайдер

Бывший помощник Гвардиолы вскоре официально возглавит английский клуб

Экс-футболист "МЮ" ответил Фернандешу публикацией с ослом
20:31
Мировой футбол

Экс-футболист "МЮ" ответил Фернандешу публикацией с ослом - ФОТО

Ссора Кина и Фернандеша взорвала соцсети

Самое читаемое

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе
24 Мая 10:07
ЧМ-2026

Шакира выпустила клип к ЧМ-2026 с участием Месси, Холанда и Мбаппе - ВИДЕО

Аргентинец в начале видео заявил: "Шакира, мы готовы!"
"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
25 Мая 01:54
Мировой футбол

"Ювентус" и "Торино" сыграли вничью, "Рома" победила "Верону": состоялись все матчи последнего тура Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Ювентус" остался без ЛЧ
Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:12
Зимние виды спорта

Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Сын Евгения Плющенко, сменивший спортивное гражданство на азербайджанское, регулярно оказывается в центре внимания, хотя его спортивные результаты пока выглядят неоднозначно

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО
25 Мая 13:08
Другое

Параплан столкнулся с самолетом: спортсменка чудом выжила - ВИДЕО

44-летняя женщина сумела спастись с помощью запасного парашюта