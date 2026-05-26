Спаллетти хочет забрать Салаха и Робертсона в "Ювентус"

Главный тренер "Ювентуса" Лучано Спаллетти заинтересован в подписании бывшего нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Repubblica, итальянский специалист хочет вновь поработать с египетским форвардом, с которым ранее пересекался в "Роме".

По информации источника, помимо Салаха, "Ювентус" также рассматривает возможность подписания защитника Эндрю Робертсона, покинувшего "Ливерпуль". Кроме того, туринцы проявляют интерес к голкиперу мерсисайдцев Алисону Бекеру.

Отмечается, что Спаллетти может попытаться убедить Салаха перейти в "Ювентус" через Алисона, с которым египтянин долгое время выступал в одном клубе.

Напомним, Мохамед Салах играл за "Рому" с 2015 по 2017 год. В этот период римскую команду тренировал Лучано Спаллетти.