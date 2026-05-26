Канселу готов пойти на снижение зарплаты ради "Барселоны"

Защитник "Аль-Хиляля" Жоау Канселу, выступающий за "Барселону" на правах аренды, намерен продолжить карьеру в каталонском клубе.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, 31-летний португалец хочет остаться в стане сине-гранатовых как минимум на два сезона.

По информации источника, после этого Канселу рассматривает вариант возвращения в португальскую "Бенфику".

Отмечается, что "Аль-Хиляль" требует 10 миллионов евро за полноценный трансфер футболиста. При этом сам игрок готов согласиться на снижение зарплаты ради продолжения выступлений за "Барселону".

Каталонский клуб также заинтересован в сохранении защитника.

Ранее Канселу уже выступал за "Барселону" в сезоне-2023/2024. Всего в составе каталонцев он провел 65 матчей, забил шесть голов и сделал девять результативных передач.