Что представляет из себя Плющенко-младший как фигурист – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В сети не утихают обсуждения в связи с тем, что сын выдающегося российского фигуриста Евгения Плющенко – Александр Плющенко – сменил спортивное гражданство на азербайджанское.

Это далеко не первый случай, когда россияне переходят под флаг Азербайджана. Но, вероятно, один из самых резонансных. Во-первых, громкие имена родителей сыграли свою роль: мать – известный продюсер Яна Рудковская, а отец – двукратный олимпийский чемпион. Не стоит забывать и о том, как Плющенко-старший критиковал российских спортсменов, которые решались выступать за другую страну. В целом эта семья всегда отличалась своеобразным "патриотизмом".

И, конечно, внимание привлекает и сам юный атлет, известный также как "Гном Гномыч". Многими российскими пользователями Интернета мальчик воспринимается или по крайней мере воспринимался раньше скорее как "мем", нежели спортсмен.

Но что представляет из себя Александр Плющенко как фигурист?

С раннего детства мальчик тренируется под руководством отца и регулярно выступает в ледовых шоу родителей, зарабатывая на этом деньги.

На международной арене у Плющенко-младшего опыта нет. В сезоне 2025/2026 можно найти информацию лишь об одном старте, в котором он участвовал – соревнования Московской области по фигурному катанию на коньках 2025 года. Там он с 192,91 балла занял первое место. Впрочем, это первое место Плющенко-младший вряд ли может занести себе в актив, так как являлся единственным участником.

В сезоне 2024/2025 его результаты были следующими:

Южный бриз 2025 – 10-е место из 15;

Самарочка 2025 – 2-е место из 12, 187,45;

Вологодские узоры 2025 – 4-е место из 17, 176,37;

Мемориал С. А. Жука 2025 – 18-е место из 23, 218,34;

Первенство ЦФО среди мальчиков 2025 – 3-е место из 14, 234,18.

Надо понимать, что большинство из вышеперечисленных турниров не самого высокого уровня по российским меркам. Наиболее серьезным из них - Мемориал С. А. Жука 2025 является первенством России среди юниоров в возрасте от 10 до 15 лет. Судя по этим показателям, Александр Плющенко способен попадать в топ-3 на стартах определенного уровня, но все еще выглядит нестабильно, особенно на более крупных соревнованиях.

Если же смотреть на технический контент, то он тоже чем-либо не выделяется. В арсенале у спортсмена пока нет тройного акселя – прыжка в 3,5 оборота, а также, согласно доступным в сети протоколам, на соревнованиях атлет не исполнял каскады из тройных прыжков.

Тем не менее фигуристу всего 13 лет. Раскрыться с годами он вполне может, хотя неясно до какого уровня. При этом, зачем это азербайджанскому фигурному катанию, все еще непонятно. Федерация зимних видов спорта продолжает приглашать "средних", а иногда, откровенно говоря, слабых легионеров, несмотря на то, что результата у этой стратегии нет.

Вероятно, одной из целей федерации является участие на Олимпиаде (хотя само по себе участие, а не конкретный результат, уже сомнительная задача). Но по возрасту Александр Плющенко не сможет выступить в следующих зимних Олимпийских играх 2030 во Французских Альпах. Мальчик родился 6 января 2013 года. По правилам Международного союза конькобежцев (ISU), чтобы участвовать во взрослых международных стартах, спортсмен должен достичь 17 лет к 1 июля года, предшествующего сезону соревнований. А в июле 2029 Плющенко будет только 16. Cоглашение же с Азербайджаном у фигуриста рассчитано на пять лет.

Это еще больше затрудняет понимание логики Федерации зимних видов спорта Азербайджана, которая продолжает действовать в своем не самым эффективным образом.