Российской фигуристке разрешили выступать за Азербайджан

Российская фигуристка Вероника Жилина получила разрешение на переход в сборную Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на РИА Новости, соответствующее решение было принято на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), состоявшемся в четверг.

Отмечается, что после оформления специального документа в Международном союзе конькобежцев (ISU) 18-летняя спортсменка сможет официально представлять Азербайджан на международных соревнованиях.

Жилина тренируются в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Вероника не выступает на соревнованиях с сезона-2023/24.

В прошлом году Жилина сообщила в соцсетях о том, что получила азербайджанский паспорт, а также подала прошение в ISU о выступлении за сборную Азербайджана. Однако российская сторона заблокировала этот переход, мотивируя свое решение тем, что Жилина не выплатила всю компенсацию за те средства, которые были потрачены на ее развитие. В результате Жилина не смогла побороться за путевку на Зимние Олимпийские игры 2026 года в составе сборной Азербайджана.