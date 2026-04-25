Евгений Плющенко провел тренировку для азербайджанских фигуристов в Баку - ВИДЕО

Легендарный фигурист, один из самых титулованных спортсменов в истории одиночного катания, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко посетил Баку и провел тренировочное занятие для азербайджанских спортсменов на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева.

Как сообщает İdman.Biz. во время визита двукратный олимпийский чемпион поработал с молодыми фигуристами, поделившись профессиональным опытом и тренировочными методиками.

По словам Плющенко, он находится в Азербайджане по приглашению Федерации фигурного катания страны и проводит учебно-тренировочный сбор.

"По приглашению Федерации фигурного катания Азербайджана провожу сбор в стране. Благодарю за теплое гостеприимство на ледовой арене Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева. Наши шоу здесь всегда проходят при аншлаге", — отметил Плющенко.

Евгений Плющенко является одним из самых титулованных фигуристов своего поколения. Он выигрывал золото Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, трижды становился чемпионом мира и семь раз побеждал на чемпионатах Европы. Также на его счету четыре победы в серии Гран-при.