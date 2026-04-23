Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Матч чемпионата Испании между "Барселоной" и "Сельтой" был временно остановлен из-за чрезвычайной ситуации на трибунах.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport, в конце первого тайма одному из болельщиков стало плохо, и медицинская бригада срочно отправилась оказывать помощь.

Игра была прервана примерно на 20 минут, после чего пострадавшего увезли со стадиона для дальнейшего обследования. По предварительной информации, у него мог случиться сердечный приступ.

Первый тайм завершился лишь на 23-й добавленной минуте. К этому моменту "Барселона" вела в счете 1:0 - пенальти реализовал Ламин Ямаль на 40-й минуте. Позднее футболист покинул поле из-за травмы.

После оказания помощи матч был возобновлен.