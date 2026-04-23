"Спортинг" сыграл вничью с "Порту" и вышел в финал Кубка Португалии

"Спортинг" стал первым финалистом Кубка Португалии по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в ответном полуфинальном матче команда на выезде сыграла вничью с "Порту" - 0:0, что позволило ей пройти дальше по сумме двух встреч.

Решающим фактором стала победа "Спортинга" в первой игре со счетом 1:0. Ответная встреча в Порту прошла без забитых мячей, несмотря на напряженную борьбу.

На 88-й минуте хозяева остались в меньшинстве после удаления Алан Варела, получившего прямую красную карточку за грубый фол.

В финале турнира "Спортинг" встретится с победителем пары "Фафи" - "Торреэнсе".