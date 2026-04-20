Дана Уайт намекнул на скорое объявление боя Конора Макгрегора

Президент UFC Дана Уайт сообщил о положительной динамике в переговорах по возвращению бывшего чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Ирландец может провести свой следующий бой после пятилетнего перерыва.

Как сообщает İdman.Biz, поединок Макгрегора запланирован в рамках турнира UFC 329, который должен состояться 11 июля. Уайт подчеркнул, что стороны близки к окончательному соглашению.

"На данный момент все выглядит хорошо. Поверьте, скоро вы все узнаете. Как только мы достигнем договоренности, сразу сделаем официальное заявление", - отметил Уайт после завершения турнира в Канаде.

Напомним, что за свою карьеру Конор Макгрегор владел поясами UFC в полулегком и легком весовых дивизионах, став первым в истории организации одновременным чемпионом в двух категориях.