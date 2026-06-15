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Гейджи сенсационно одолел Топурию на турнире UFC у Белого дома - ВИДЕО

ММА
Новости
15 Июня 2026 09:30
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Гейджи сенсационно одолел Топурию на турнире UFC у Белого дома

В ночь на 15 июня в Вашингтоне (США) состоялся турнир UFC Freedom 250, который прошел на южной лужайке Белого дома.

Как сообщает İdman.Biz, главным событием вечера стал титульный поединок в легком весе между представляющим Испанию грузинским чемпионом Илией Топурией и временным обладателем пояса Джастином Гейджи.

По ходу поединка бойцы устроили зрелищный обмен ударами, однако постепенно преимущество стало переходить к американцу. После третьего раунда Топурия начал испытывать серьезные проблемы со зрением, что сказалось на его действиях в октагоне.

После завершения четвертого раунда команда чемпиона приняла решение не выпускать его на продолжение боя. Таким образом, победа была присуждена Гейджи, который стал новым чемпионом UFC в легком весе.

Для Топурии это поражение стало первым в профессиональной карьере. До боя его рекорд составлял 17 побед без единого поражения. В свою очередь Гейджи улучшил свои показатели и пополнил коллекцию одним из самых значимых успехов в карьере.

Историческим этот вечер сделал не только результат главного боя. UFC впервые провел крупный турнир непосредственно на территории Белого дома, что привлекло огромное внимание поклонников смешанных единоборств по всему миру.

İdman.Biz
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