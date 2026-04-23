"Барселона" обыграла "Сельту" благодаря голу Ямаля - ВИДЕО

"Барселона" одержала минимальную победу над "Сельтой" в матче 33-го тура чемпионата Испании.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на стадионе "Спотифай Камп Ноу" завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч в игре забил Ламин Ямаль на 40-й минуте, реализовав пенальти. Однако уже в компенсированное к первому тайму время форвард был вынужден покинуть поле из-за травмы.

После этой победы "Барселона" с 82 очками продолжает лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта" располагается на седьмой позиции, имея в активе 44 очка.

В следующем туре "Барселона" сыграет на выезде с "Хетафе", а "Сельта" встретится с "Вильярреалом".