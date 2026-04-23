"Лацио" обыграл "Аталанту" по пенальти и вышел в финал Кубка Италии

"Лацио" стал финалистом Кубка Италии, обыграв "Аталанту" в полуфинальном противостоянии.

Как сообщает İdman.Biz, ответный матч в Бергамо завершился со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались гости - 2:1.

Основное время встречи прошло в упорной борьбе. Счет был открыт лишь на 84-й минуте - отличился Алессио Романьоли. Однако уже вскоре Марио Пашалич восстановил равновесие.

В серии послематчевых пенальти футболисты "Лацио" проявили больше хладнокровия и оформили выход в финал турнира. Первая игра между командами в Риме также завершилась вничью - 2:2.

В решающем матче "Лацио" встретится с "Интером".