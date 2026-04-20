На ЕВРО белорус ударил турецкого борца, целовавшего флаг Азербайджана - ВИДЕО

Легендарный турецкий борец греко-римского стиля Рза Каяалп (130 кг), побеждавший на Европейских играх в Баку в 2015 году, столкнулся с агрессивными действиями белорусского спортсмена Павла Глинчука на чемпионате Европы по борьбе в Тиране (Албания).

Как передает İdman.Biz, в ходе полуфинального поединка белорус допустил грубое нарушение, ударив турецкого борца по лицу. В результате Глинчук был дисквалифицирован, а Каяалп вышел в финал.

Стоит отметить, что Рыза Каяалп является титулованным турецким борцом, многократным призером Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Он хорошо знаком и азербайджанским любителям борьбы: в частности, становился победителем Европейских игр 2015 года в Баку. Кроме того, на чемпионате мира 2024 года в Бухаресте Каяалп, одолев в полуфинале Беку Канделаки, поцеловал флаг Азербайджана на его борцовке.