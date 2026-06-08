Тренер сборной Азербайджана выступил инструктором на международном семинаре МОК и UWW - ФОТО

Главный тренер сборной Азербайджана по пляжной борьбе Оян Назариани выступил инструктором на международном семинаре Level 2 Coaching Course and Beach Wrestling Coaching Course, организованном во вьетнамском Дананге под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК) и Объединенного мира борьбы (UWW).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, шестидневную образовательную программу проводили болгарский специалист Георги Средков и Оян Назариани, который является наблюдателем МОК, специалистом UWW по тренерскому образованию и членом Комитета по пляжной борьбе.

В ходе семинара участники прошли теоретическую и практическую подготовку по современным методикам тренерской работы в борьбе. Специалисты изучили образовательные материалы UWW, а также обменялись опытом в вопросах подготовки спортсменов и организации тренировочного процесса.

По итогам программы участникам были вручены официальные сертификаты.

Отмечается, что семинар был направлен на повышение профессионального уровня тренеров, обмен международным опытом и дальнейшее развитие борьбы.

Назариани является одним из наиболее авторитетных азербайджанских специалистов в борьбе и регулярно участвует в международных образовательных проектах МОК и UWW.