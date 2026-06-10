В Лянкяране прошел фестиваль борьбы, организованный Федерацией борьбы Азербайджана - ФОТО

Федерация борьбы Азербайджана организовала фестиваль борьбы в Парке памяти Гейдара Алиева в городе Лянкяран.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было проведено с целью популяризации и пропаганды борьбы, привития здорового образа жизни, а также повышения интереса к спорту у детей и молодежи.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Федерации Парвин Пириев, заместитель генерального секретаря Айдан Мамедгасанова, начальник Лянкяран-Астаринского регионального управления молодежи и спорта Теймур Бабазаде, вице-президент Федерации Намиг Абдуллаев, двукратный олимпийский призер по греко-римской борьбе, чемпион мира и Европы, тренер национальной сборной Ровшан Байрамов, олимпийский призер, чемпион мира и Европы Расул Чунаев, призер чемпионатов мира и Европы по греко-римской борьбе, старший тренер сборной U15 Талех Мамедов, чемпион Европы по вольной борьбе, тренер сборной U15 Алиаббас Рзазаде и другие официальные лица.

В рамках фестиваля на борцовском ковре, установленном под открытым небом, были организованы мастер-классы для юных и молодых борцов Южного региона. Известные спортсмены и тренеры поделились опытом с участниками и продемонстрировали различные приемы.

Для участников мероприятия была подготовлена интересная и развлекательная программа. В ходе фестиваля прошли различные спортивные и развлекательные конкурсы, функционировала зона фейс-арта. Местные жители и молодые атлеты получили возможность встретиться со знаменитыми борцами, взять у них автографы и сделать памятные фотографии.

Встреченный с большим интересом фестиваль был расценен как очередной шаг в направлении ознакомления более широкой аудитории с борьбой, пропаганды здорового образа жизни и повышения спортивной активности в регионах.

Отметим, что в будущем планируется организация аналогичных мероприятий и в других регионах страны.