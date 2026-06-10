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Фарид Мансуров встретился со школьниками в рамках нового проекта - ФОТО

Борьба
Новости
10 Июня 2026 15:41
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Фарид Мансуров встретился со школьниками в рамках нового проекта

Федерация борьбы Азербайджана совместно с Государственным агентством по дошкольному и общему образованию запустила проект "Живи здорово с борьбой".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, первое мероприятие прошло в средней школе №7 города Сумгайыт с участием олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира Фарида Мансурова.

Прославленный борец поделился историей своего успеха, рассказал о трудностях, с которыми сталкивался на протяжении карьеры, и достигнутых результатах.

Мансуров призвал школьников быть целеустремленными, постоянно работать над собой и вести здоровый образ жизни. Он также подчеркнул важность образования, занятий спортом и правильного питания.

В рамках встречи состоялась сессия вопросов и ответов, в ходе которой ученики смогли пообщаться с олимпийским чемпионом. Также была организована интеллектуальная викторина, победители и авторы самых интересных вопросов получили подарки от Федерации борьбы Азербайджана.

Мероприятие завершилось автограф-сессией и совместной фотографией участников с Фаридом Мансуровым.

Отметим, что цель проекта заключается в популяризации здорового образа жизни среди школьников, повышении интереса к борьбе, продвижении национальных спортивных ценностей и привлечении детей и подростков к физической активности.

İdman.Biz
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