Оян Назариани: “Тренеры вольников все чаще направляют их в пляжную борьбу” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Пляжная борьба по сравнению с классической пока не так популярна в Азербайджане. Тем не менее ситуация постепенно меняется благодаря результатам спортсменов, которые становятся призерами чемпионатов Европы, мира и других международных турниров. Многие сильные борцы из классических видов успешно пробуют себя в этом направлении и все чаще выбирают его.

О том, как развивается этот вид спорта в стране, его особенностях и трудностях, İdman.Biz поговорил с главным тренером сборной Азербайджана по пляжной борьбе Ояном Назариани.

– Недавно завершились второй этап Мировой серии по пляжной борьбе и чемпионат Европы U17. Как оцениваете выступление наших спортсменов?

– Я доволен результатами. Особенно радует наше выступление на чемпионате Европы U17. Мы стали чемпионами в командном зачете, а в личных соревнованиях завоевали две золотые и две серебряные медали. Верю, что на фоне этих достижений наши борцы с высоким боевым духом лучше подготовятся и успешно выступят на предстоящем чемпионате мира U17 и Юношеских Олимпийских играх.

Что касается второго этапа Мировой серии, там мы завоевали одну серебряную и одну бронзовую медали. На следующих этапах постараемся сделать все возможное и добиться более хороших результатов. Наша главная цель – подготовить во время финального этапа Мировой серии как минимум одного чемпиона мира.

– Как развивается пляжная борьба в Азербайджане сегодня?

– В Азербайджане пляжная борьба развивается с положительной динамикой. В последние годы, благодаря успехам на международных и внутренних соревнованиях, интерес к этому виду спорта постоянно растет. Особенно получение лицензий на Юношеские Олимпийские игры стало большим стимулом как для спортсменов, так и для их личных тренеров. Поэтому последние все чаще направляют своих воспитанников в пляжную борьбу.

– Спортсмены часто начинают карьеру именно с пляжной борьбы?

– В нашей стране редко встречается, чтобы спортсмены начинали карьеру сразу с пляжной борьбы – в нынешних условиях это трудно считать реальным. Конечно, есть те, кто занимаются только этим видом. Однако он пока не широко распространен в клубах и регионах. Поэтому большинство спортсменов переходят в пляжную борьбу из других направлений – чаще всего из вольной борьбы. Поэтому создаем условия для выступления в обоих видах. Постоянно работаем в координации с тренерами и согласовываем календарь соревнований.

Сейчас несколько членов сборной по вольной борьбе тренируются вместе с нами, знакомятся с процессом подготовки и участвуют в соревнованиях. Здесь можно отметить инициативу как самих спортсменов, так и тренеров. Они видят, что пляжная борьба в мире набирает авторитет. Поэтому некоторые борцы успешно продолжают карьеру сразу в двух видах. Например, Нихад Сулейманлы в прошлом году стал чемпионом Европы и мира по пляжной борьбе, а недавно выиграл чемпионат Европы по вольной борьбе. Также можно отметить Рашида Назарова, Эльгюна Керимли и других спортсменов.

– Каковы основные особенности и сложности пляжной борьбы?

– Одна из главных сложностей – небольшое количество как членов сборной, так и профессионально занимающихся спортсменов. Отличие же этого направления в том, что физическая сила играет решающую роль. Также особенностью являются короткая продолжительность схваток и меньшее количество очков по сравнению с другими видами. Побеждает спортсмен, набравший три очка. Это означает, что нужно с первых секунд быть максимально сконцентрированным и работать на полную силу. Начало поединка может решить его исход.

– В каких случаях спортсмену стоит попробовать себя в пляжной борьбе?

– Пляжная борьба подходит всем. Но сейчас в основном здесь выступают спортсмены, которые хотят получить международный опыт и попробовать себя на чемпионатах Европы и мира. Здесь соревнуются борцы с конкретными целями. Нас это очень радует. Потому что спортсмены ставят задачу завоевать успех именно в пляжной борьбе.

– Есть ли в Азербайджане девушки, занимающиеся пляжной борьбой?

– Да. Например, в прошлом году Ульвия Мусаева стала чемпионкой мира, став первой девушкой в истории азербайджанской пляжной борьбы, добившейся такого результата.

Кстати, у нас есть лицензия на Юношеские Олимпийские игры в одной весовой категории среди девочек. Кроме того, они будут участвовать в предстоящем чемпионате страны, а также в чемпионате мира U17 в Баку и финале Мировой серии.

– Если вспомнить известных борцов прошлого и современности, кто, по вашему мнению, мог бы успешно выступать в пляжной борьбе?

– Любой известный и перспективный борец может попробовать себя и добиться чего-то в этом виде. Особенно думаю, что двукратный чемпион Европы, призер Олимпийских игр и чемпионата мира по вольной борьбе Георгий Мешвилдишвили мог бы успешно выступать и в пляжной борьбе. Также хорошие результаты может показать Рашид Бабазаде. Он, кстати, в прошлом году уже завоевал серебряную медаль на одном из этапов Мировой серии.

– Как думаете, пляжная борьба станет олимпийским видом спорта в ближайшем будущем?

– Конечно. Объединенный мир борьбы (UWW) последовательно и целенаправленно работает в этом направлении. Пляжная борьба является одним из приоритетов организации. Подтверждение этому – ее включение в программу Юношеских Олимпийских игр.

Однако Олимпийские игры имеют свои правила и требования. Из-за лимитов по количеству медалей и видов спорта включение новой дисциплины – непростой процесс. Тем не менее, мы надеемся, что в будущем пляжная борьба все же войдет в олимпийскую программу.