Гаджи Алиев обозначил новую цель: сильная борьба Азербайджана без легионеров

Новый старший тренер сборной Азербайджана по вольной борьбе U17 Гаджи Алиев заявил, что одной из главных задач считает подготовку чемпионов из числа местных спортсменов.

Трехкратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы прокомментировал свое назначение в юношескую сборную.

«Многие всегда спрашивали меня, почему я не работаю со взрослыми. Сейчас спрашивают, почему юниоры. Для меня разницы нет. Каждый из нас работает ради борьбы и ее развития. Наша цель — поднять азербайджанскую борьбу на вершину без легионеров, исключительно за счет местных спортсменов», — цитирует Алиева teleqraf.az.

По словам специалиста, тренерская работа требует совершенно иного подхода и ответственности, чем карьера спортсмена.

«В основной сборной работают очень ценные специалисты. Думаю, прежде чем однажды работать рядом с Шарифом Шарифовым, Арифом Абдуллаевым и другими известными тренерами, необходимо накопить определенный опыт. Поэтому я решил начать с юношеской команды», — отметил он.

35-летний тренер подчеркнул, что главной задачей считает воспитание не только чемпионов, но и достойных молодых людей.

«U-17 — один из самых важных и одновременно самых сложных возрастов. В этот период необходимо правильно направлять ребят. Мы постараемся подарить азербайджанской борьбе новых чемпионов, помочь им сформировать правильные цели и воспитать здоровое поколение», — сказал Алиев.

Он также напомнил, что впереди домашний чемпионат мира среди юношей, который пройдет в Баку.

«Постараемся добиться успешного результата на этом турнире», — добавил специалист.

Алиев также прокомментировал включение в тренерский штаб своего многолетнего наставника Гырхлара Бадалова.

«Он почти 30 лет работает тренером, но впервые будет трудиться в национальной команде. Учитывая его вклад в мое становление и достижения, я хотел видеть его в этом коллективе. Мы сформировали штаб из трех специалистов и считаем, что сможем добиться хороших результатов как единая команда», — подчеркнул он.

Напомним, что Гаджи Алиев завершил профессиональную карьеру после Олимпийских игр Париж-2024.