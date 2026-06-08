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Гаджи Алиев назначен тренером сборной Азербайджана по борьбе - ФОТО

Борьба
Новости
8 Июня 2026 21:32
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Гаджи Алиев назначен тренером сборной Азербайджана по борьбе

Многократный призер Олимпийских игр, чемпионтов мира и Европы Гаджи Алиев назначен старшим тренером юношеской сборной Азербайджана по вольной борьбе U-17.

Как сообщает İdman.Biz, Федерация борьбы Азербайджана обновила тренерские штабы национальных команд младших возрастных категорий.

Кроме того, Ариф Абдуллаев вошел в тренерский штаб взрослой сборной страны. Старшим тренером молодежной команды U-20 стал Ашраф Алиев, которому будут помогать Ровшан Гаджиев, Назим Алиджанов и Аскерхан Новрузов.

В штаб сборной U-17 вместе с Гаджи Алиевым вошли Гырхлар Бадалов, Аллахверди Велиев и Яшар Алиев.

Старшим тренером команды U-15 назначен Эмин Азизов. Тренерами сборной будут Эльшад Аллахвердиев и Алиаббас Рзазаде, а Абиль Ибрагимов продолжит работу в качестве тренера-консультанта.

İdman.Biz
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