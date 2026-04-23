"Ницца" обыграла "Страсбург" и вышла в финал Кубка Франции

"Ницца" стала вторым финалистом Кубка Франции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинальном матче команда на выезде обыграла "Страсбург" со счетом 2:0.

Героем встречи стал Элье Ваи, который открыл счет на 51-й минуте, а затем на 82-й минуте оформил дубль, реализовав пенальти.

Таким образом, "Ницца" вышла в финал турнира, где встретится с "Лансом". Решающий матч Кубка Франции запланирован на 22 мая.

Отметим, что действующим обладателем трофея является "ПСЖ", выигравший турнир в прошлом сезоне.