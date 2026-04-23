23 Апреля 2026
Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"

23 Апреля 2026 02:16
Ямаль приблизился к рекорду Вильи в "Барселоне"

Вингер "Барселоны" Ламин Ямаль продолжает яркий сезон в чемпионате Испании.

Как сообщает İdman.Biz, 18-летний футболист отметился голом в матче против "Сельты", реализовав пенальти на 40-й минуте. Позднее он был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Этот мяч стал для Ямаля 16-м в текущем розыгрыше Ла Лиги. Таким образом, он вышел на второе место среди испанских игроков "Барселоны" в XXI веке по количеству голов за сезон, уступая только Давид Вилья, который забил 18 мячей в сезоне-2010/2011.

В общем списке бомбардиров чемпионата Ямаль занимает третью позицию, уступая Килиан Мбаппе и Ведат Мурики. Кроме того, игрок "Барселоны" лидирует по числу голевых передач, имея в активе 11 ассистов.

