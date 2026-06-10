Давид Райя признан лучшим игроком "Арсенала" в мае

Вратарь "Арсенала" Давид Райя признан лучшим игроком лондонского клуба по итогам мая.
Как сообщает İdman.Biz, об этом сообщила пресс-служба "канониров".
В минувшем месяце 30-летний голкипер провел пять матчей во всех турнирах и помог команде успешно завершить сезон.
Всего в сезоне Райя сыграл 51 матч и 28 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.
Испанец также в третий раз стал обладателем награды "Золотая перчатка" английской Премьер-лиги.
В настоящее время Райя находится в расположении сборной Испании, которая готовится к чемпионату мира 2026 года. Свой первый матч на турнире испанцы проведут 15 июня против Кабо-Верде.