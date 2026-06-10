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"Барселона" отреагировала на предложение "Реала" по Альваресу

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 05:01
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"Барселона" отреагировала на предложение "Реала" по Альваресу

В "Барселоне" прокомментировали заявление "Реала" о попытке приобрести нападающего "Атлетико" Хулиана Альвареса за 150 миллионов евро.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sport.es, в каталонском клубе считают, что действия мадридцев были направлены на то, чтобы осложнить возможный переход аргентинского форварда в "Барселону".

По информации источника, руководство сине-гранатовых не удивлено поведением принципиального соперника и ожидало подобного развития событий.

"Шахматная партия продолжается", - заявили представители клуба.

Несмотря на ситуацию, "Барселона" по-прежнему заинтересована в подписании Альвареса и сохраняет спокойствие. В каталонском клубе понимают, что потенциальный трансфер будет сложным и потребует времени.

При этом руководство "Барселоны" рассчитывает, что сам футболист четко обозначит свою позицию перед "Атлетико". По данным источника, в клубе уверены, что Альварес заинтересован в переходе в стан сине-гранатовых.

İdman.Biz
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