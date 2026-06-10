"Фенербахче" договорился о трансфере одного из лучших бомбардиров Ла Лиги

Нападающий "Мальорки" Ведат Мурики продолжит карьеру в чемпионате Турции.

Как сообщает İdman.Biz, 32-летний форвард согласовал условия личного контракта с "Фенербахче".

По информации инсайдера Ягыза Сабунджуоглу, косовский нападающий является приоритетной трансферной целью нового президента стамбульского клуба Азиза Йылдырыма.

В свою очередь, известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что сделка уже согласована. По его данным, "Фенербахче" заплатит "Мальорке" 15 миллионов евро за переход футболиста.

Минувший сезон стал одним из лучших в карьере Мурики. Нападающий забил 23 мяча в Ла Лиге и занял второе место в списке лучших бомбардиров турнира, уступив только Килиан Мбаппе, на счету которого 25 голов.

По итогам сезона "Мальорка" заняла 18-е место и покинула элитный дивизион испанского футбола.