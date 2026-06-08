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"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанский футбол
Новости
8 Июня 2026 14:43
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"Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу Жорже Кашкильи - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Футбольный клуб "Сумгайыт" выступил с заявлением по поводу появившейся в СМИ информации о назначении португальского специалиста Жорже Кашкильи на пост главного тренера команды.

Пресс-секретарь клуба Заур Худиев в комментариях İdman.Biz опроверг сообщения о том, что стороны уже достигли договоренности.

"Имя Жорже Кашкильи, как и ряда других специалистов, действительно упоминается в связи с должностью главного тренера "Сумгайыта". Однако хочу уточнить, что на данный момент клуб не достиг соглашения ни с одним тренером. По подобным вопросам рекомендую ориентироваться на официальные заявления футбольного клуба "Сумгайыт". Если будут новости, мы обязательно проинформируем общественность", - заявил Худиев.

Ранее в СМИ появилась информация, что нынешний главный тренер "Имишли" Жорже Кашкилья может покинуть клуб и возглавить "Сумгайыт". Сообщалось, что стороны уже согласовали условия сотрудничества.

Напомним, что вакансия главного тренера в "Сумгайыте" появилась после ухода сербского специалиста Саши Илича. Клуб не стал продлевать контракт с 47-летним наставником, срок которого истек по окончании сезона.

В завершившемся чемпионате Азербайджана "Сумгайыт" занял седьмое место, набрав 41 очко.

Тем временем Жорже Кашкилья продолжает работу в "Имишли", который в последние годы считается одним из наиболее амбициозных проектов азербайджанского футбола.

Шахрияр Самедов
İdman.Biz
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