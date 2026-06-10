Вратарь "ПСЖ" может сменить клуб уже этим летом

Голкипер "ПСЖ" Люка Шевалье находится в сфере интересов сразу нескольких европейских клубов.

По информации зарубежных СМИ, на 24-летнего французского вратаря претендуют английский "Тоттенхэм" и турецкий "Бешикташ".

Оба клуба готовы включиться в борьбу за футболиста во время ближайшего трансферного окна.

Шевалье перешел в "ПСЖ" летом прошлого года из "Лилля" за 40 миллионов евро. Однако в дебютном сезоне в парижском клубе ему не удалось стать безоговорочным игроком основного состава.

В минувшем сезоне вратарь вел конкуренцию за место в воротах команды Луиса Энрике, а его будущее в "ПСЖ" остается неопределенным.

В случае поступления устраивающего предложения французский клуб может рассмотреть вариант с трансфером игрока.