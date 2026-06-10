"Челси" начал переговоры по Влаховичу

Нападающий "Ювентуса" Душан Влахович может сменить клуб уже в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, представители "Челси" уже провели переговоры с отцом и агентом сербского форварда Милошем Влаховичем.

По информации источника, интерес к футболисту также проявляют "Бавария", "Барселона" и "Ньюкасл", представители которых тоже контактировали с окружением игрока.

Ранее директор "Ювентуса" Джорджо Кьеллини подтвердил, что Влахович покинет туринский клуб этим летом. Сообщается, что серб не намерен продолжать карьеру в Италии на нынешних финансовых условиях.

Напомним, что 26-летний нападающий выступает за "Ювентус" с 2022 года. В прошедшем сезоне он провел 23 официальных матча и забил 10 голов.