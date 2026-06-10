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Санетти: "Месси не нужен был Кубок мира, чтобы стать великим"

Мировой футбол
Новости
10 Июня 2026 06:34
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Санетти: "Месси не нужен был Кубок мира, чтобы стать великим"

Вице-президент "Интера" и бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Санетти поделился воспоминаниями о победе национальной команды на чемпионате мира 2022 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на FourFourTwo, Санетти признался, что триумф в Катаре навсегда останется в памяти всех аргентинцев.

По его словам, он вместе с семьей находился на турнире и пережил весь путь команды - от неожиданного поражения от Саудовской Аравии до победы в финале.

Особенно тепло бывший футболист вспомнил момент после финального матча, когда встретился с капитаном команды Лионель Месси.

"Когда я искал Лаутаро Мартинеса и поднимался к подиуму, кто-то похлопал меня по ноге. Я обернулся и увидел Месси. Мы обнялись. Я поблагодарил его жену и детей и сказал, что они даже не представляют, как им повезло с таким отцом", - рассказал Санетти.

Он также подчеркнул, что Месси и без победы на чемпионате мира заслуживал места среди величайших футболистов всех времен, однако именно этот трофей стал заслуженной наградой за годы выступлений и разочарований в составе сборной Аргентины.

İdman.Biz

İdman.Biz
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