"Борнмут" упустил победу в матче с "Лидсом"

Футбольный клуб "Борнмут" не сумел удержать победу в матче 34-го тура английской Премьер-лиги против "Лидса".

Как сообщает İdman.Biz, встреча завершилась результативной ничьей - 2:2.

Первый тайм прошел без забитых мячей, а основные события развернулись после перерыва. На 60-й минуте хозяева вышли вперед благодаря голу Эли Крупи после передачи Маркос Сенеси. Спустя восемь минут "Лидс" отыгрался - отличился Джеймс Хилл.

Вскоре "Борнмут" вновь вышел вперед усилиями Райана, однако в компенсированное время Шон Лонгстафф спас гостей от поражения.

После этого матча "Борнмут" с 49 очками занимает седьмое место в таблице, а "Лидс" располагается на 15-й позиции, имея в активе 40 баллов.