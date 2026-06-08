Илкай Гюндоган поддержал возвращение Нойера в сборную Германии

Полузащитник "Галатасарая" и бывший капитан сборной Германии Илкай Гюндоган высказался о возвращении Мануэля Нойера в национальную команду перед чемпионатом мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BILD, футболист заявил, что главным фактором остается текущая форма опытного голкипера.

"Честно говоря, меня немного удивили эти разговоры. В конечном итоге все зависит от того, в какой форме находится Ману. Сейчас мне сложно это объективно оценить", - сказал Гюндоган.

При этом полузащитник подчеркнул важность Оливера Баумана для сборной Германии.

"Возможно, положительным моментом является то, что за его спиной находится такой замечательный человек, как Оли Бауман. Для него эта ситуация, конечно, непростая. Но я хорошо знаю Оли, знаю, какой он человек, как воспринимает свою роль в команде и какие у него отношения с Ману", - отметил он.

По мнению Гюндогана, у сборной Германии не возникнет проблем с выбором основного вратаря.

"Если Бауман получит шанс, он им воспользуется. Если же в воротах будет Нойер, то у Германии снова окажется один из лучших голкиперов мира", - заявил футболист.

Гюндоган также отметил влияние Нойера на игру команды и соперников.

"Когда Ману стоял в воротах, его присутствие всегда ощущалось - и партнерами по команде, и соперниками. Думаю, для противников это тоже имело большое значение", - подчеркнул он.

По словам полузащитника, Нойер заслуживает высокой оценки не только благодаря своему имени и достижениям, но и за счет нынешнего уровня игры.

"Матч в Мадриде стал хорошим примером. Он по-прежнему способен показывать такой уровень. В последнее время он неоднократно это доказывал. Поэтому для любой команды он остается огромной силой", - добавил Гюндоган.

Напомним, что Мануэль Нойер вернулся в состав сборной Германии в преддверии чемпионата мира 2026 года.