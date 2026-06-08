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"Тоттенхэм" предложил 30 миллионов евро за Араухо

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 09:56
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"Тоттенхэм" предложил 30 миллионов евро за Араухо

Защитник "Барселоны" Рональд Араухо может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, "Тоттенхэм" предложил за уругвайского футболиста 30 миллионов евро (около 60 миллионов манатов).

По информации источника, каталонский клуб рассматривает возможность продажи игрока, чтобы снизить нагрузку на зарплатную ведомость и получить дополнительные средства для усиления состава.

Сообщается, что в "Барселоне" больше не считают Араухо неприкасаемым футболистом. В случае улучшения предложения со стороны английского клуба переговоры могут получить дальнейшее развитие.

"Тоттенхэм" ищет центрального защитника с большим европейским опытом, хорошими физическими данными и способностью быстро принимать решения в обороне. Уругваец входит в число кандидатов на усиление лондонской команды.

Контракт Араухо с "Барселоной" рассчитан до лета 2031 года, что дает испанскому клубу сильные позиции на возможных переговорах.

В минувшем сезоне защитник провел за каталонцев 31 матч во всех турнирах.

İdman.Biz
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