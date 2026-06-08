Азиз Йылдырым избран президентом "Фенербахче"

По неофициальным результатам внеочередных общих выборов, проведенных в турецком "Фенербахче", новым президентом клуба стал Азиз Йылдырым.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на турецкие СМИ, он одержал победу на выборах, опередив своего соперника Хакана Сафи.

Согласно данным после вскрытия большинства урн, Азиз Йылдырым набрал 9 625, а Хакан Сафи - 5 607 голосов.

С этим результатом он после 8-летнего перерыва вновь возвращается на пост президента "Фенербахче".

Отметим, что Сафи, признав поражение, поздравил Йылдырыма и заявил, что будет работать на благо клуба.