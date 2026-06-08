Тренер сборной Дании рассказал о состоянии Эриксена после потери сознания

Главный тренер сборной Дании Брайан Ример высказался о ситуации с потерей сознания полузащитником национальной команды Кристианом Эриксеном. Футболист упал в обморок в товарищеском матче между сборными Дании и Украины. После инцидента матч был прерван на 75-й минуте при счёте 2:1 в пользу хозяев, сообщает İdman.Biz.

"Это шокирующий момент для нас всех. Самым важным, конечно, было то, что мы получили отчет о состоянии Кристиана. Доктор Мортен Боэсен сообщил, что Эриксен чувствует себя хорошо, он справился с этой ситуацией. Это было самым важным", — сказал Ример в эфире TV2.

Ранее врач сборной Дании выступил с заявлением о состоянии полузащитника.

В июне 2021 года у Эриксена случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии.