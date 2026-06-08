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Дани Карвахаль может продолжить карьеру в Италии

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 09:29
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Дани Карвахаль может продолжить карьеру в Италии

Капитан футбольного клуба "Реал" Дани Карвахаль может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Как сообщает İdman.Biz, интерес к опытному испанскому защитнику проявляет "Комо". По данным СМИ, главный тренер итальянского клуба Сеск Фабрегас лично участвует в переговорах с футболистом.

Контракт Карвахаля с "Реалом" истекает этим летом. В связи с этим защитник может присоединиться к "Комо" в статусе свободного агента.

Ранее мадридский клуб официально объявил о расставании со своим капитаном после завершения сезона.

Карвахаль является воспитанником "Реала" и провел в основной команде 13 сезонов. За это время он стал одним из самых титулованных футболистов в истории мадридского клуба, выиграв множество национальных и международных трофеев.

İdman.Biz
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