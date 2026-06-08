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Колумбия переиграла Иорданию, Италии на выезде победила Грецию

Мировой футбол
Новости
8 Июня 2026 06:39
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Колумбия переиграла Иорданию, Италии на выезде победила Грецию

Колумбия победила Иорданию в товарищеском матче в американском Сан-Диего — 2:0.

Счет на 41-й минуте открыл нападающий Джон Ариас, которому ассистировал полузащитник Хамес Родригес. На 55-й минуте Ариас оформил дубль — ему ассистировал защитник Сантьяго Ариас.

На 90-й минуте с поля был удален полузащитник сборной Иордании Амер Хамоус — он получил вторую желтую карточку.

На групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 Колумбия сыграет с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном. Иордания встретится с Аргентиной, Алжиром и Австрией.

Ранее сборная Италии на выезде победила сборную Греции в товарищеском матче — 1:0.

На 18-й минуте гол забил Франческо Эспозито. Гости с 68-й минуты играли вдесятером после удаления Луки Реджани.

Италия и Греция не смогли пройти квалификацию чемпионата мира 2026 года.

В других матчах Норвегия и Марокко разошлись миром — 1:1, а Хорватия победила Словению — 2:1.

Норвегия, Хорватия и Марокко примут участие в ЧМ-2026.

İdman.Biz
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