5 Июня 2026
RU

Сегодня женская сборная Азербайджана сыграет с Венгрией в отборе ЧМ - ВИДЕО

Национальная сборная
Новости
5 Июня 2026 09:57
34
Сегодня женская сборная Азербайджана сыграет с Венгрией в отборе ЧМ

Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч отборочного турнира чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Сиясета Аскерова примет сборную Венгрии в рамках третьей группы Лиги C.

Встреча пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 18:00.

Сборная Азербайджана подходит к матчу, имея в активе победы над Андоррой и Северной Македонией. Единственное поражение команда потерпела именно в выездной встрече с Венгрией.

Успешный результат в домашнем матче позволит азербайджанской сборной укрепить свои позиции в борьбе за лидерство в группе.

Отметим, что следующий матч в отборочном турнире команда проведет 9 июня против сборной Северной Македонии.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Орхан Мамедов: "Второе чемпионство Европы - историческая победа"
10:49
Национальная сборная

Орхан Мамедов: "Второе чемпионство Европы - историческая победа"

Глава Федерации мини-футбола Азербайджана прокомментировал победу национальной команды в Словакии

Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с Мальтой
10:37
Национальная сборная

Сборная Азербайджана проведет товарищеский матч с Мальтой

Команда Айхана Аббасова начинает серию контрольных игр на сборе в Австрии

Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на чемпионате Европы
10:22
Национальная сборная

Президент Ильхам Алиев поздравил сборную Азербайджана по мини-футболу с победой на чемпионате Европы

Глава государства опубликовал обращение в социальной сети X

Эльшад Гулиев: "Такое чемпионство радует меня вдвойне"
01:10
Национальная сборная

Эльшад Гулиев: "Такое чемпионство радует меня вдвойне"

Специалист поделился своими эмоциями и мыслями сразу после победного финала
Эшгин Тагиев признан лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу
00:50
Национальная сборная

Эшгин Тагиев признан лучшим игроком чемпионата Европы по мини-футболу

Сборная Азербайджана стала триумфатором континентального первенства
Сборной Азербайджана по мини-футболу вручен кубок чемпиона Европы - ФОТО
00:34
Национальная сборная

Сборной Азербайджана по мини-футболу вручен кубок чемпиона Европы - ФОТО

В решающем матче наша команда уверенно обыграла Украину со счетом 2:0

Самое читаемое

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций
3 Июня 14:23
Мировой футбол

УЕФА принял окончательное решение по допуску “Туран Товуза” к Лиге конференций

Азербайджанский клуб не допущен к участию в Лиге конференций сезона-2026/2027

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО
4 Июня 23:36
Национальная сборная

Сборная Азербайджана - двукратный чемпион Европы по мини-футболу - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Подопечные Эльшада Гулиева обыграли в финале сборную Украины

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Июня 15:06
Национальная сборная

Финал Евро по мини-футболу: усмирит ли Азербайджан "темную лошадку"? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финалисты Евро – Азербайджан и Украина – уже встречались в 2025 году: тогда их матч завершился ничьей, а теперь они разыграют главный трофей континента

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
3 Июня 01:04
Национальная сборная

Сборная Азербайджана по мини-футболу вышла в полуфинал чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

В полуфинале наша сборная встретится с командой Румынии