Сегодня женская сборная Азербайджана сыграет с Венгрией в отборе ЧМ - ВИДЕО

Женская сборная Азербайджана по футболу сегодня проведет очередной матч отборочного турнира чемпионата мира.

Как сообщает İdman.Biz, команда под руководством Сиясета Аскерова примет сборную Венгрии в рамках третьей группы Лиги C.

Встреча пройдет на городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде в Сумгайыте и начнется в 18:00.

Сборная Азербайджана подходит к матчу, имея в активе победы над Андоррой и Северной Македонией. Единственное поражение команда потерпела именно в выездной встрече с Венгрией.

Успешный результат в домашнем матче позволит азербайджанской сборной укрепить свои позиции в борьбе за лидерство в группе.

Отметим, что следующий матч в отборочном турнире команда проведет 9 июня против сборной Северной Македонии.