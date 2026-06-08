Состав "Атлетика" подешевел более чем на €140 млн

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провел обновление рыночных цен футболистов клубов Ла Лиги. По итогам переоценки состав "Атлетика" из Бильбао достиг стоимости в €229 млн, что на €141 млн меньше, чем до начала сезона-2025/2026. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Sport.es.

Наибольшее снижение стоимости получил нападающий Нико Уильямс. За год стоимость игрока снилась с €70 млн до €40 млн.

По итогам сезона "Атлетик" занял 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков. Команда отстала от зоны еврокубков на шесть очков. В Лиге чемпионов испанский клуб занял 29-е место в единой таблице, одержав всего две победы по ходу турнира.