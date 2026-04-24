Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Успех на недавнем индивидуальном чемпионате Европы по шахматам в польской Катовице может стать новой отправной точкой для новоиспеченного вице-чемпиона континента Ниджата Абасова.

Причем участник турнира претендентов 2024 года лидировал до последнего тура, но в самом конце его обошел молодой украинец Дехтярев, выигравший заключительную партию. Кроме того, бронзовым призером первенства континента стал Айдын Сулейманлы, а еще один представитель Азербайджана Магомед Мурадлы остановился на четвертой позиции.

Это первый подобный случай, когда азербайджанские гроссмейстеры завоевали сразу две медали взрослого чемпионата Европы, а при определенных обстоятельствах могли бы занять и весь пьедестал.

В беседе с İdman.Biz Ниджат Абасов рассказал о ключевом для себя моменте в турнире, об остальных азербайджанских шахматистах и прокомментировал развернувшуюся в соцсетях дискуссию о партии заключительного тура между Сулейманлы и Мурадлы, завершившейся вничью. В частности, некоторые пользователи стали утверждать, что Мурадлы должен был специально проиграть в этой встрече, чтобы Айдын, претендовавший на первое место, стал чемпионом.

- Какой для вас был самым ключевым моментом на чемпионате Европы, после чего вы поверили, что сможете побороться за чемпионство?

- Наверное, ключевой в этом смысле стала партия восьмого тура против турка Атиллы Куру, в которой я черными фигурами одержал победу после пятичасовой борьбы. Хотя и в целом до чемпионата я настраивался на медаль, но надо понимать, что это были очень сложные соревнования с участием 500 шахматистов. Одним настроем такой турнир не выиграть, должны еще сойтись звезды. Но в целом все хорошо сложилось, и именно после партии с турецким шахматистом я вышел на показатель плюс пять и поверил, что смогу оспорить медаль.

- В случае победы в заключительном туре именно вы стали бы чемпионом Европы, но ваша партия завершилась вничью. Не было обидно упустить таким образом первое место?

- В заключительной партии у меня, к сожалению, не было шансов на победу. Я немного не угадал в дебюте, в результате чего получил не очень комфортную позицию, и ничья для меня в той партии была лучшим итогом. Мне кажется, чемпионство я упустил в десятом туре, в котором у меня была возможность одержать победу черными фигурами над испанцем Гихарро. Находясь в цейтноте, в своих расчетах не увидел важный ход, и в результате партия завершилась вничью.

- Кстати, во второй половине турнира интересно было наблюдать за вашей конкуренцией с Айдыном Сулейманлы, который какое-то время возглавлял турнирную таблицу, затем вы его опередили…

- Тут скорее даже не конкуренция, а наоборот – результаты ребят подбадривали, мы видели победы друг друга и старались играть еще лучше. То есть это была здоровая конкуренция, которая всегда идет только на пользу, что мы и увидели в итоговой турнирной таблице.

Хотелось бы также высказаться на тему того, что Мурадлы в последнем туре должен был проиграть Сулейманлы, чтобы последний стал чемпионом, о чем развернулась дискуссия в соцсетях. Считаю, что для профессионального спортсмена это как минимум некрасиво и некорректно. Они молодые ребята, все самое прекрасное у них еще впереди, и такое пятно в их карьере недопустимо. Это касается не только ребят, но и в целом азербайджанских шахмат, где никогда не было подобных случаев.

Поэтому они своей игрой доказали, что в первую очередь нужен профессиональный подход и честность, а уже потом какие-то награды. Мне кажется, это очень важный момент, на котором хотелось отдельно остановиться.

В целом многие наши ребята здорово выступили в Катовице. К примеру, тот же Мурадлы наиграл на медаль, особенно вторую половину чемпионата он провел очень круто. У него было немало ярких побед, но ему не повезло – он уступил нам с Айдыном по дополнительным показателям. Остальные ребята тоже играли хорошо. В частности, Шахин Велиев и Сулейман Сулейманлы выполнили норму международного мастера. Так что это первенство континента было успешным для наших шахматистов.

- Вы, как Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы, квалифицировались на Кубок мира. Можно ли ожидать от вас как минимум повторения результата трехлетней давности, когда вы стали четвертым в Баку?

- Кубок мира только в следующем году, и до этого времени еще много чего может произойти. Впереди Baku Open, а далее с женской сборной Азербайджана мы едем в Астану для участия в Играх тюркских стран. Еще в этом году нам предстоит участие во Всемирной шахматной олимпиаде. Так что пока не думаю о Кубке мира, хотя, конечно же, хочется показать максимальный результат во всех турнирах, в которых буду участвовать.

- Наблюдая за ходом чемпионата Европы в Катовице, с ужасом обнаружил, что ваш рейтинг опустился ниже отметки 2600. Можно ли надеяться, что недавний успех станет отправной точкой для возвращения былых позиций?

- Что касается рейтинга, да, есть такой момент (улыбается). Тем не менее стараюсь на этом не зацикливаться и получать удовольствие от шахмат. С турнирной точки зрения для меня очень тяжелым оказался 2024 год. Тогда все было очень напряженно, и тот драйв, который у меня был в 2023 году, погас. Поэтому не было особого желания играть в шахматы, из-за чего я сделал небольшую паузу. Сейчас же вновь чувствую желание участвовать в как можно большем количестве турниров и играть интересные партии.