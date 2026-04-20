20 Апреля 2026
RU

Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза

Шахматы
Новости
20 Апреля 2026 16:30
44
Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза

Сархан Гашимов, брат покойного азербайджанского шахматиста и чемпиона Европы Вугара Гашимова, выдвинут на пост вице-президента Европейского шахматного союза (ECU).

Как сообщает İdman.Biz, информация об этом опубликована на официальном сайте ECU.

Кандидатуру Гашимова выдвинула Федерация шахмат Азербайджана .

Также сообщается, что на выборах президента организации азербайджанская сторона поддерживает грузинского кандидата Зураба Азмайпарашвили.

Выборы нового руководства Европейского шахматного союза состоятся 18 июня этого года.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

