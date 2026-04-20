Брат Вугара Гашимова может стать вице-президентом Европейского шахматного союза

Сархан Гашимов, брат покойного азербайджанского шахматиста и чемпиона Европы Вугара Гашимова, выдвинут на пост вице-президента Европейского шахматного союза (ECU).
Как сообщает İdman.Biz, информация об этом опубликована на официальном сайте ECU.
Кандидатуру Гашимова выдвинула Федерация шахмат Азербайджана .
Также сообщается, что на выборах президента организации азербайджанская сторона поддерживает грузинского кандидата Зураба Азмайпарашвили.
Выборы нового руководства Европейского шахматного союза состоятся 18 июня этого года.