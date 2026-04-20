20 Апреля 2026
Шахматисты Азербайджана улучшили рейтинг после Евро - ОБЗОР İDMAN.BİZ

20 Апреля 2026 11:44
Шахматисты Азербайджана улучшили рейтинг после Евро - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанские гроссмейстеры, отличившиеся на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам в польской Катовице, также пополнили свой рейтинговый баланс.

Как напоминает İdman.Biz, на континентальном первенстве, завершившемся накануне, Ниджат Абасов стал серебряным призером, Айдын Сулейманлы завоевал бронзовую медаль, а Магомед Мурадлы расположился на четвертой строчке. Все они набрали по 8,5 очков из 11 возможных.

По итогам чемпионата Европы Абасов (2586) прибавил 13 пунктов рейтинга, Сулейманлы (2653) пополнил свой баланс 12 баллами, а рейтинговый багаж Мурадлы (2605) увеличился на 12 пунктов, что позволит последнему закрепиться среди шестисотников.

Неплохо игравший на протяжении всего турнира Реад Самедов (2508), который с 7,5 очками занял 41-е место, также прибавил 12 баллов рейтинга.

Напомним, что Ниджат Абасов, Айдын Сулейманлы и Магомед Мурадлы по итогам континентального первенства квалифицировались на Кубок мира 2027 года.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
