Ниджат Абасов захватил лидерство на ЧЕ по шахматам – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО

Азербайджанский гроссмейстер Ниджат Абасов захватил лидерство на индивидуальном чемпионате Европы по шахматам, который проходит в польской Катовице.

Как передает İdman.Biz, в девятом туре континентального первенства Абасов одержал победу над израильтянином Бенни Айзенбергом.

Для Ниджата это шестая победа на текущем турнире и третья подряд, благодаря чему он набрал 7,5 очков и делит 1-2-е места вместе с испанцем Давидом Гихарро, но по дополнительным показателям занимает первое место.

Кстати, до девятого тура Гихарро с семью очками единолично возглавлял турнирную таблицу, но в отчетном туре он сыграл вничью с другим азербайджанским гроссмейстером Айдыном Сулейманлы, который, как и Абасов, ни разу не познал горечи поражения в Катовице. В активе Сулейманлы семь очков, и он занимает пятое место. Таким образом, на чемпионате Европы можно наблюдать своего рода командную игру азербайджанских шахматистов: Сулейманлы отобрал пол-очка у испанца, что позволило Абасову возглавить чемпионскую гонку.

В предпоследнем, десятом туре Ниджат сыграет с тем же Гихарро, а Сулейманлы будет противостоять Валерий Казаковский (Литва).

Семь очков также набрал еще один представитель Азербайджана Магомед Мурадлы, который по дополнительным показателям располагается на 12-й строчке. В отчетном туре Мурадлы обыграл Яна Малека (Польша) и в следующем туре сыграет с шахматистом из Латвии.

Некоторые другие азербайджанские шахматисты имеют лишь теоретические шансы попасть в топ-20 чемпионата Европы, что позволит отобраться на Кубок мира 2027 года.

В частности, по шесть очков имеют Реад Самедов, Хаган Ахмед и Хазар Бабазаде, занимающие 45-е, 53-е и 84-е места соответственно. Лишь выиграв последние две партии, они (а скорее Самедов, имеющий лучшие дополнительные показатели) могут при определенных обстоятельствах рассчитывать на путевку.