20-летний шахматист из Узбекистана досрочно стал победителем Турнира претендентов

20-летний узбекистанский гроссмейстер Жавохир Синдаров за тур до завершения стал досрочным победителем Турнира претендентов – 2026, который проходит в Пейе (Кипр), сообщает İdman.Biz.

Сегодня, 14 апреля в рамках 13-го тура соревнований Синдаров вничью сыграл черными фигурами с одним из главных своих конкурентов – представителем Нидерландов Анишем Гири. Теперь у Жавохира 9,5 очка из 13 возможных.

Одержав победу на Турнире претендентов — 2026, Синдаров официально стал соперником 19-летнего Гукеша Доммараджу из Индии в матче за мировую шахматную корону.