В Баку прошла отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ ФОТО

Состоялась очередная отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания почтили память шехидов, погибших за территориальную целостность страны, а также представителей шахматной общественности, ушедших из жизни в отчетный период.

С приветственным словом выступил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, который поприветствовал гостей, участников конференции и представителей СМИ.

После этого министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о достижениях азербайджанских шахмат за последнее время.

Затем президент федерации и председатель Исполнительного комитета Махир Мамедов представил отчет по итогам 2025 года. В рамках мероприятия также был показан видеоролик о ключевых событиях в азербайджанских шахматах за прошедший год.

Инспектор Федерации шахмат Азербайджана Рауф Гаджылы представил бюджетный отчет за 2025 год. После обсуждений он был утвержден, также участникам предоставили информацию о бюджете федерации на 2026 год.

Кроме того, в ходе конференции были представлены новый логотип федерации и обновленный официальный сайт.

Сегодня в Баку проходит отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках мероприятия представляется информация о деятельности федерации за последний год, внутренних и международных турнирах, результатах азербайджанских шахматистов, а также будущих проектах.

За отчетный период в Азербайджане были организованы национальные чемпионаты в различных возрастных категориях, турниры по рапиду и блицу, Республиканская шахматная олимпиада и ряд международных соревнований.

Среди них отдельно отмечены турниры серии Chess Tour Azerbaijan - Baku Open, Sheki Open, Shamakhi Open, Lankaran Open, Guba Open, Ganja Open и Shirvan Open.

В ходе конференции также состоится презентация нового логотипа федерации и обновленного официального сайта.

Кроме того, участники мероприятия обсудят дальнейшие цели и планы развития азербайджанских шахмат.