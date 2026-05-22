22 Мая 2026
RU

В Баку прошла отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ ФОТО

Шахматы
Новости
22 Мая 2026 12:47
42
В Баку прошла отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана

Состоялась очередная отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие началось с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Затем минутой молчания почтили память шехидов, погибших за территориальную целостность страны, а также представителей шахматной общественности, ушедших из жизни в отчетный период.

С приветственным словом выступил президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов, который поприветствовал гостей, участников конференции и представителей СМИ.

После этого министр молодежи и спорта Фарид Гаибов рассказал о достижениях азербайджанских шахмат за последнее время.

Затем президент федерации и председатель Исполнительного комитета Махир Мамедов представил отчет по итогам 2025 года. В рамках мероприятия также был показан видеоролик о ключевых событиях в азербайджанских шахматах за прошедший год.

Инспектор Федерации шахмат Азербайджана Рауф Гаджылы представил бюджетный отчет за 2025 год. После обсуждений он был утвержден, также участникам предоставили информацию о бюджете федерации на 2026 год.

Кроме того, в ходе конференции были представлены новый логотип федерации и обновленный официальный сайт.

11:37

Сегодня в Баку проходит отчетная конференция Федерации шахмат Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в рамках мероприятия представляется информация о деятельности федерации за последний год, внутренних и международных турнирах, результатах азербайджанских шахматистов, а также будущих проектах.

За отчетный период в Азербайджане были организованы национальные чемпионаты в различных возрастных категориях, турниры по рапиду и блицу, Республиканская шахматная олимпиада и ряд международных соревнований.

Среди них отдельно отмечены турниры серии Chess Tour Azerbaijan - Baku Open, Sheki Open, Shamakhi Open, Lankaran Open, Guba Open, Ganja Open и Shirvan Open.

В ходе конференции также состоится презентация нового логотипа федерации и обновленного официального сайта.

Кроме того, участники мероприятия обсудят дальнейшие цели и планы развития азербайджанских шахмат.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Федерация шахмат Азербайджана представила новый логотип - ФОТО
12:23
Шахматы

Федерация шахмат Азербайджана представила новый логотип - ФОТО

Визуальная айдентика обновлена в рамках отчетной конференции

Фарид Гаибов высоко оценил успехи азербайджанских шахматистов
11:47
Шахматы

Фарид Гаибов высоко оценил успехи азербайджанских шахматистов

Министр спорта отметил развитие шахмат в стране

Подводное безумие: определился чемпион мира по дайвинг-шахматам
10:28
Шахматы

Подводное безумие: определился чемпион мира по дайвинг-шахматам - ФОТО/ВИДЕО

На турнире в Польше шахматисты играли на дне бассейна без аквалангов

12 шахматисток представят Азербайджан на чемпионате Европы
20 Мая 14:28
Шахматы

12 шахматисток представят Азербайджан на чемпионате Европы

Континентальное первенство пройдет в Батуми

Шахрияр Мамедьяров сыграет на чемпионате мира за команду из Казахстана
19 Мая 17:46
Шахматы

Шахрияр Мамедьяров сыграет на чемпионате мира за команду из Казахстана

В команду азербайджанского гроссмейстера также вошли представители России, Венгрии, Китая и Казахстана
Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати
19 Мая 03:30
Шахматы

Французский шахматист Фирузджа из‑за травмы ноги проводит матчи турнира в Бухаресте лежа на кровати

Призовой фонд этапа Grand Chess Tour составляет 475 тысяч долларов

Самое читаемое

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ
20 Мая 18:00
Мировой футбол

Почему "Астон Вилла" может "отдать" место в ЛЧ после победы в финале Лиге Европы? – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Все будет зависеть от того, на каком месте команда Унаи Эмери завершит сезон в чемпионате Англии

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?
20 Мая 09:46
Мировой футбол

"Барселона" выставила на трансфер трех футболистов?

Каталонский клуб ищет средства для усиления состава летом

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?
21 Мая 21:50
Мировой футбол

Фоден, Шоу и Томори не будут включены в состав Англии на ЧМ-2026?

Итоговый состав на турнир в США, Канаде и Мексике будет озвучен в пятницу
"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе
20 Мая 15:59
Мировой футбол

"Челси" готовит сенсационный трансфер Мбаппе

Лондонский клуб уже связался с окружением звезды "Реала"