Шахрияр Мамедьяров сыграет на чемпионате мира за команду из Казахстана

Азербайджанский шахматист Шахрияр Мамедьяров примет участие в командном чемпионате мира по рапиду и блицу, который пройдет в Китае, сообщает İdman.Biz.

41-летний гроссмейстер выступит в составе команды “KazChess”, которая считается одной из главных претендентов на победу в турнире.

Вместе с Мамедьяровым за “KazChess” сыграют известные шахматисты Александр Грищук (Россия), Рихард Раппорт (Венгрия), Ван Хао (Китай), а также Бибисара Асаубаева и Казыбек Ногирбек (оба Каахстан).

В предстоящем чемпионате мира также выступят лидер мирового рейтинга Магнус Карлсен (Норвегия), Фабиано (США) и другие известные гроссмейстеры.

Турнир пройдет 16-22 июня. Общий призовой фонд соревнований составит 500 тысяч евро.

Отметим, что одной из особенностей командного чемпионата мира является возможность формирования составов из шахматистов разных стран. Благодаря этому в одном коллективе могут выступать ведущие игроки мировых шахмат.