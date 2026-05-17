Азербайджанские шахматисты выиграли два "золота" на чемпионате тюркских стран - ФОТО

В столице Казахстана Астане состоялся чемпионат тюркских стран по шахматам.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходили в трех категориях - среди мужчин, женщин и команд до 16 лет.

Женская сборная Азербайджана, за которую выступали Ульвия Фаталиева, Гюнай Мамедзаде, Говхар Бейдуллаева, Ханым Балагиева и Гюльнар Мамедова, в шести матчах одержала четыре победы и дважды сыграла вничью. Команда, капитаном которой была Илаха Гадымова, набрала 10 очков и заняла первое место, завоевав золотые медали. Второе место занял Казахстан, третье - Узбекистан.

Сборная Азербайджана U-16, в составе которой выступали Хаган Ахмед, Шамси Гараханов, Пашам Ализаде и Лала Гусейнова, также стала победителем турнира. Команда под руководством капитана Фарида Аббасова выиграла пять матчей из шести и набрала 10 очков. Серебряные и бронзовые медали достались первой и второй командам Казахстана.

Мужская сборная Азербайджана завершила турнир на третьем месте. Команда, в составе которой играли Ахмед Ахмедзаде, Мисретдин Искендеров, Хазар Бабазаде, Широглан Талыбов и Мурад Ибрагимли, одержала три победы в шести турах и с 7 очками завоевала бронзовые медали.

Таким образом, азербайджанские шахматисты завершили чемпионат тюркских стран с двумя золотыми и одной бронзовой медалью.