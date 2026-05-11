11 Мая 2026
RU

Айдын Сулейманлы завоевал "серебро" на Гран-при Бухареста

Шахматы
Новости
11 Мая 2026 11:14
38
Айдын Сулейманлы завоевал "серебро" на Гран-при Бухареста

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы стал серебряным призером международного турнира по рапиду Гран-при Бухареста в Румынии.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании с участием представителей 27 стран Азербайджан представляли Айдын Сулейманлы и Рауф Мамедов. Сулейманлы набрал 8,5 очка и разделил первое-второе места с мексиканцем Хосе Мартинесом Алькантарой.

По дополнительным показателям представитель сборной Азербайджана занял второе место и завоевал серебряную медаль. Победителем турнира стал Мартинес Алькантара.

Другой азербайджанский шахматист Рауф Мамедов также выступил успешно. С восемью очками он завершил Гран-при на седьмой позиции.

Отметим, что в турнире участвовал 581 шахматист.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рауф Мамедов входит в первую тройку турнира в Бухаресте
10 Мая 12:34
Шахматы

Рауф Мамедов входит в первую тройку турнира в Бухаресте

Азербайджанский гроссмейстер делит лидерство после пяти туров Гран-при по рапиду в Румынии

Пранав Ананд: "Встреча с каждым соперником из Азербайджана сулит нелегкую партию" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
7 Мая 17:13
Шахматы

Пранав Ананд: "Встреча с каждым соперником из Азербайджана сулит нелегкую партию" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

19-летний гроссмейстер завершил турнир на девятом месте
Хазар Бабазаде: "Целью было взойти на пьедестал, и у меня получилось"
6 Мая 22:38
Шахматы

Хазар Бабазаде: "Целью было взойти на пьедестал, и у меня получилось"

Азербайджанский шахматист занял третье место на фестивале Baku Open

Мовахед Сина: "В этот раз Baku Open дался мне легче"
6 Мая 22:17
Шахматы

Мовахед Сина: "В этот раз Baku Open дался мне легче"

Победитель фестиваля высказался о своем выступлении

В Баку состоялась церемония закрытия Baku Open 2026
6 Мая 21:51
Шахматы

В Баку состоялась церемония закрытия Baku Open 2026 - ФОТО

В турнире приняли участие более 900 шахматистов из 10 стран
Фарид Гаибов: "Счастливые глаза детей говорят о том, что мы достигли цели"
6 Мая 21:12
Шахматы

Фарид Гаибов: "Счастливые глаза детей говорят о том, что мы достигли цели" - ВИДЕО

Министр оценил значение фестиваля Baku Open для детей и спорта страны

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура