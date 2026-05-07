Пранав Ананд: "Встреча с каждым соперником из Азербайджана сулит нелегкую партию" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

7 Мая 2026 17:13
На фестивале Baku Open выступило довольно много индийских шахматистов. Среди них выделялся Пранав Ананд, являвшийся третьим номером по рейтингу. 19-летний гроссмейстер завершил турнир на девятом месте, рассказав İdman.Biz о том, как ему игралось в столице Азербайджана.

Он дал критичную оценку своему участие на фестивале. "Мое выступление на турнире получилось неоднозначным. С одной стороны, хорошо стартовал, в первых шести турах набрал 5 очков. Но поражение в седьмом туре от моего соотечественника Маянка Чакраборти спутало мои планы. И хотя в дальнейшем смог выиграть и поправить положение, но на финише вновь проиграл. Обидно, что победителю Baku Open Сина Мовахеду я уступил белым цветом. Сыграй я хотя бы вничью, и мог бы вмешаться в борьбу за место в первой тройке", - признался П.Ананд.

При этом индиец высоко оценил организацию соревнования. "Увиденное в Баку произвело на меня впечатление. Мы играли в просторном зале Crystal Hall c видом на набережную. Мне рассказывали, что именно тут в 2016 году проводилась Всемирная Шахматная Олимпиада. Оргкомитет создал все условия для комфортного пребывания и игры, все очень понравилось", - признался П.Ананд.

Также он поделился мнением об азербайджанских шахматистах: "Ваши игроки на протяжении долгих лет поддерживают высокий уровень. Появляются новые имена – Хазар Бабазаде завершил Baku Open в первой тройке, интересно играет Хаган Ахмед. Встреча с каждым соперником из Азербайджана сулит нелегкую партию. Я это ощутил и здесь, сыграв и с Бабазаде и Тунаром Давудовым".

П.Ананд своеобразно отреагировал на мнение ряда экспертов о том, что он выдяется стратегическим стилем игры. "Я выполнил первые две гроссмейстерские нормы в 2022 году. Тогда же выиграл и чемпионат мира среди шахматистов до 16-ти лет, а в следующем году стал первым на фестивале по быстрой игре в Билле. Понимание стратегического мышления приходит с возрастом, но я в каждой партии стараюсь дейстовать широко и реализовывать любую возможность. Даже на первый взгляд не самую очевидную. Поэтому я продолжаю оттачивать свой стиль, стараясь одновременно взять самое лучшее у легендарных гроссмейстеров и привнести что-то свое", - подчеркнул П.Ананд.

Он рассказал и о том, что в его ближайших перспективах борьба за место в Топ-50 мирового рейтинга. В данный момент он занимает 61 строчку в табели о рангах.

Зяки Фейзуллаев
İdman.Biz
