Фарид Гаибов: "Счастливые глаза детей говорят о том, что мы достигли цели" - ВИДЕО

"Я вижу здесь счастливые глаза родителей и детей. Это очень важно, потому что означает, что мы достигли своей цели". Как передает İdman.Biz, об этом на закрытии шахматного фестиваля Baku Open заявил министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Он отметил, что эти соревнования проводятся не впервые, а уже стали традиционными. Министр также подчеркнул поддержку главы государства Ильхама Алиева, оказываемую спорту, а также наличие большого количества площадок, где есть возможность проводить спортивные соревнования. "То, что Баку - спортивная столица мира, - это достижение страны. И вклад в него внесли все: начиная от различных государственных структур и федераций и заканчивая волонтерами", - отметил Фарид Гаибов.