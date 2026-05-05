Тренер сборных Азербайджана рассказал о поддержке юных шахматистов

Главный тренер юношеских и молодежных сборных Азербайджана по шахматам Ниджат Мамедов рассказал о программе поддержки, которую Федерация шахмат Азербайджана предоставляет перспективным игрокам.

Специалист заявил, что программа рассчитана на один год и направлена на подготовку шахматистов к чемпионатам мира и Европы.

Ниджат Мамедов отметил: "Подготовка проводится на основе программ, которые тренеры составляют с учетом группы. Главная цель - привести детей в готовое состояние к чемпионатам мира и Европы. Индивидуальная поддержка оказывается призерам чемпионата Азербайджана и чемпионата Европы, а также частично с учетом возрастного рейтинга. Последняя категория получает как индивидуальную, так и групповую поддержку. С учетом развития шахматистов поддержка предусмотрена на один год", - сказал Мамедов в комментаряих Report.

Напомним, что руководство Федерации шахмат Азербайджана провело встречу с родителями игроков юношеских и молодежных сборных. На встрече представили информацию о программе поддержки, которую федерация предоставляет шахматистам.