Ученик Шахрияра Мамедъярова входит в число лидеров Baku Open – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Азербайджанский шахматист Хаган Ахмед входит в группу лидеров на проходящем в эти дни в столице Азербайджана традиционном фестивале Baku Open.

Как передает İdman.Biz, после шести туров в активе Ахмеда пять очков, он делит 1-5-е места, а по дополнительным показателям располагается на пятой строчке.

В шестом туре азербайджанский шахматист одержал победу над Сулейманом Сулейманлы. Стоит отметить, что Ахмед, являющийся учеником ведущего гроссмейстера Азербайджана Шахрияра Мамедъярова, один из немногих среди местных шахматистов, у кого не было зафиксировано ни одной ничьи.

Также стоит отметить отличное выступление Тунара Давудова, который набрал 4,5 очка и занимает шестое место. Заметим, что в пятом туре он одержал победу над сильной российской шахматисткой Полина Шувалова, выступающей в нейтральном статусе.

В свою очередь, Ниджат Абасов, недавно ставший серебряным призером индивидуального чемпионата Европы, в Баку выступает пока без особого блеска. Набрав четыре очка, он занимает 17-е место.

Самый титулованный участник бакинского фестиваля, экс-чемпион мира ФИДЕ Руслан Пономарев, набрал 4,5 очка и держится в группе преследователей лидеров, занимая девятое место. В лидирующей группе, помимо Хагана Ахмеда, также находятся три представителя Индии и один Ирана.

Добавим, турнир в Баку продлится до 6 мая, всего запланировано девять туров.